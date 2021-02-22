Полиция Пензы проверит посты восьмиклассницы на экстремизм о митинге

скрин переписки классного руководителя и школьницы // telegram-канал «пензенский комсомол»

CentralAsia (CA) - В Пензе полиция проверит на экстремизм посты во «ВКонтакте» учащейся восьмого класса местной школы, сообщает «7×7».

На ученицу написала заявление исполняющая обязанности директора школы Вера Махонина, предложив полиции поискать в постах в соцсети признаки наличия экстремизма или призывов к свержению власти.

Школьная активистка, пензенского комсомола, сделала несколько постов и репостов о протестной акции, которую местное отделение КПРФ анонсировало на 23 февраля.

После учителя вызвали родителей и потребовали от нее удалить сообщения. «Мне сказали, чтобы я удалила свои посты со страницы, потому что у нас такое не одобряется… По закону мне за это не может быть совершенно ничего, так как я никого не агитирую, просто пост показался мне интересным»,- рассказала она в беседе с изданием. Следом восьмиклассницу вызывали в полицию, где у нее изъяли телефон. Но она не стала удалять посты.

Ранее власти Пензы отказались согласовать митинг 23 февраля, который коммунисты назвали «За Россию без дворцов и олигархов». Представители партии заявили, что проведут его в формате встречи с депутатами. 20 февраля за организацию этой акции получил семь суток ареста глава фракции КПРФ в городской думе Александр Смирнов.