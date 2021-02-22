Медики Центра онкологии в Ташкенте сообщили о коррупции со стороны руководства

CentralAsia (UZ) - В социальных сетях распространилось видеообращение медиков Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии в Ташкенте. На видео медики пожаловались на коррупцию, включая вымогательство крупных сумм у пациентов в процессе распределения больничных коек, лечения и выдачи им лекарств, предоставленных государством.



На видео врачи также рассказывали о том, как сложно приходится пациентам, у которых нет денежных средств, чтобы угодить руководству центра.

Медики попросили президента страны принять законные меры в отношении руководителей центра. После распространения видео Генеральная прокуратура Узбекистана изучила положение дел в центре.

По итогам изучения было возбуждено уголовное дело по статье 167, части 2, пункта "г" (Хищение путем присвоения или растраты). В настоящее время дело расследуется под контролем Генпрокуратуры.



