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  22 февраля 2021
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За сутки в Узбекистане выявили 27 новых случаев коронавируса. Всего 79681

CentralAsia (UZ) -  За минувшие сутки, 21 февраля, количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в Узбекистане достигло 79 681 (+27), сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения.

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены:

1 - в Сурхандарьинской области;

3 - в Андижанской области;

6 - в Ташкентской области;

17 - в Ташкенте.

Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране составляет 622.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 78 171 (+19), показатель выздоровления - 98%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 888 пациентов. Из них 153 пациента находятся в тяжелом состоянии. Состояние 28 пациентов врачами оценивается как крайне тяжелое.

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