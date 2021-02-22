За сутки в Узбекистане выявили 27 новых случаев коронавируса. Всего 79681

- Узбекистан, общество
- 12:11, 22 февраля 2021
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CentralAsia (UZ) - За минувшие сутки, 21 февраля, количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в Узбекистане достигло 79 681 (+27), сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения.
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены:
1 - в Сурхандарьинской области;
3 - в Андижанской области;
6 - в Ташкентской области;
17 - в Ташкенте.
Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране составляет 622.
Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 78 171 (+19), показатель выздоровления - 98%.
В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 888 пациентов. Из них 153 пациента находятся в тяжелом состоянии. Состояние 28 пациентов врачами оценивается как крайне тяжелое.