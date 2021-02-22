К Земле приблизится астероид размером со стадион

CentralAsia (KZ) - К Земле в понедельник, 22 февраля, приблизится астероид размером со стадион, об этом сообщает научно-исследовательский центр НАСА JPL.

Согласно расчетам, астероид 2020 XU6 диаметром около 213 метров приблизится к планете на расстояние около четырех млн километров.

В этот день мимо Земли также пролетят астероиды 2020 BV9 диаметром 23 метра (на ближайшем расстоянии 5,6 млн километров) и 2021 CC5 диаметром 40 метров, который пройдет примерно на расстоянии 6,9 млн километров.

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