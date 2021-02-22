Узбекистан и Татарстан намерены расширить сотрудничество по линии КАМАЗа

CentralAsia (UZ) - Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой МВД Узбекистана Пулатом Бобожоновым для обсуждения сотрудничества с КамАЗом.

Встреча прошла во время международной выставки вооружений и военной техники IDEX 2021, которая проходит с 21 по 25 февраля в Абу-Даби. О встрече сообщила руководитель пресс-службы главы Татарстана.

Во время разговора был затронут вопрос расширения сотрудничества Татарстана и Узбекистана по линии КАМАЗа. В обсуждении принял участие гендиректор Камского автомобильного завода Сергей Когогин.