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  22 февраля 2021
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Узбекистан и Татарстан намерены расширить сотрудничество по линии КАМАЗа

CentralAsia (UZ) -  Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой МВД Узбекистана Пулатом Бобожоновым для обсуждения сотрудничества с КамАЗом.

Встреча прошла во время международной выставки вооружений и военной техники IDEX 2021, которая проходит с 21 по 25 февраля в Абу-Даби. О встрече сообщила руководитель пресс-службы главы Татарстана.

Во время разговора был затронут вопрос расширения сотрудничества Татарстана и Узбекистана по линии КАМАЗа. В обсуждении принял участие гендиректор Камского автомобильного завода Сергей Когогин.

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