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  22 февраля 2021
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В США двигатель пассажирского лайнера стал крошиться во время полета

CentralAsia (KZ) -  В США пассажирский Boeing 777 после вылета потерял всю обшивку правого двигателя, ее обломки упали на жилые районы, а двигатель загорелся. Об этом передает CNN.

В результате обломки самолета упали на футбольные поля, дома и дворы в пригороде Денвера. Ни на борту, ни на земле, как сообщается, никто не пострадал, но пассажиры и местные жители испытали сильное потрясение.

Лайнер, на борту которого находился 231 пассажир и 10 членов экипажа, смог благополучно вернуться и приземлиться в аэропорту Денвера, штат Колорадо.Рейс авиакомпании United Airlines направлялся в Гонолулу. Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что у самолета отказал правый двигатель.

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