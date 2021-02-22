Всемирный банк выделит $36,5 млн для реабилитации Нурекской ГЭС

CentralAsia (TJ) - Для реабилитации Нурекской ГЭС Всемирный банк выделит еще $36,5 миллионов. Соответствующее соглашение о выделении гранта правительство Таджикистана и Международная ассоциация развития (МАР, член Группы Всемирного банка) подписали в конце прошлого года.

Эти средства будут направлены на реализацию второй фазы реабилитации Нурекской ГЭС, сообщил «Азия-Плюс» источник в правительстве республики.

Фаза-I проекта реабилитации Нурекской ГЭС, финансируемого Всемирным банком ($225,7 млн.), Азиатским банком инфраструктурных инвестиций ($60 млн.) и Евразийским банком развития ($40 млн.), была запущена в марте 2019 года.

В рамках этой фазы были поставлены следующие задачи: капитальный ремонт трёх из девяти гидроагрегатов, капитальный ремонт и замена гидромеханического оборудования и ключевых инфраструктурных компонентов электростанции, замена шести автотрансформаторов, которые используются для отведения выработанного электричества, и мероприятия, нацеленные на повышения уровня безопасности плотины с особым акцентом на защиту от сейсмических опасностей и паводков.

В Фаза-II предусмотрен капитальный ремонт оставшихся шести гидроагрегатов, восстановление Нурекского проезжего моста, ремонт здания ГЭС и других ключевых сооружения. Одновременно будет укрепляться персонал ГЭС в области эксплуатации и обслуживания.

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