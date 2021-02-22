В России за сутки COVID-19 выявлен у более 12 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 12 604 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 415 (11,2%).

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 109,4 млн лабораторных исследований на COVID-19, нового типа, в том числе 341 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 592 тыс. 507 человек.

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