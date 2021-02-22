Глава МИД Узбекистана посетит на этой неделе Афганистан

CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 23 февраля посетит с рабочим визитом Афганистан.

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе предстоящих встреч и переговоров запланировано обсуждение нынешнего состояния и перспектив дальнейшего развития узбекско-афганских отношений в различных сферах.

"Состоится обмен мнениями о новых возможностях для увеличения межрегионального товарооборота, по подготовке и реализации совместных транспортно-коммуникационных проектов, связывающих Центральную и Южную Азию", - отмечается в сообщении МИД. О том, ожидается ли приём министра А.Камилова президентом Афганистана А.Гани не сообщается.

Ранее на прошлой неделе Камилов посетил соседние с Узбекистаном Туркменистан, Казахстан и Таджикистан, где был принят президентами этих стран.