Семья, погибшего от переохлаждения мальчика в Техасе, подала иск на $100 млн

CentralAsia (KZ) - Семья мальчика, который, по предварительным данным, скончался из-за переохлаждения в американском штате Техас, подала иск на $100 млн к группе энергетических компаний Техаса ERCOT (Electric Reliability Council of Texas) и компании Entergy Corporation. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на адвоката семьи Тони Бузби.

Согласно сообщению, 11-летний мальчик скончался 16 февраля после того, как провел ночь в трейлере, который остался без тепла и света из-за массовых отключений электричества. Он лежал в кровати вместе с трехлетним братом под грудой одеял, пытаясь согреться. Семья погибшего полагает, что ребенок погиб от переохлаждения.

Мать ребенка подала иск в суд округа Джефферсон. В документе утверждается, что энергетические компании «ставят прибыль выше благосостояния людей».

«Несмотря на ужасный прогноз погоды и знание того, что система не подготовлена, ERCOT и Entergy Corporation не предприняли никаких упреждающих действий, которые могли бы предотвратить кризис», - говорится в иске.

По состоянию на 21 февраля, более 30 человек погибли в Техасе на прошлой неделе из-за аномально низких температур. Среди них многие скончались от отравления угарным газом после того, как использовали автомобили или генераторы, чтобы согреться во время массового отключения электроэнергии, передает ABC News.

Бузби сказал, что теперь он представляет интересы семи семей, потерявших близких в условиях суровой погоды, и что против энергетических компаний будет подано еще больше исков.

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