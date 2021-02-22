Президент Узбекистана выступит на заседании Совета ООН по правам человека

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сегодня, 22 февраля, примет участие в работе cегмента высокого уровня 46-й сессии Совета Организации Объединенных Наций по правам человека. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что на нынешнем заседании совета, которое будет проходить в городе Женеве в формате видеоконференции, Шавкат Мирзиёев «подробно остановится на приоритетах углубления демократических преобразований в стране и основных направлениях работы в рамках Совета по правам человека».

В мероприятии планируется участие Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, Верховного комиссара по правам человека Мишель Бачелет, глав государств, правительств, министров иностранных дел и высоких представителей из порядка 150 стран мира.

Несмотря на то, что власти Узбекистана заявляют, что с каждым годом ситуация с правами человека в стране улучшается, международные правозащитные организации продолжают придерживаться иной точки зрения.

К примеру, в обнародованном в январе этого года отчете международной правозащитной организации Human Rights Watch говорится, что в период правления Шавката Мирзиёева ситуация с правами человека в Узбекистане улучшилась, но политическая система все равно остается авторитарной.

Из положительного: власти выпустили на свободу пятерых политзаключенных, Минюст зарегистрировал местную НПО «Хукукий Таянч» («Правовая опора»), выступающую за реформу уголовной юстиции, а также представительство американской гуманитарной организации Mercy Corps. В то же время власти продолжают отказывать в регистрации организации местных правозащитников: НПО «Чирок» и «Дом прав человека».

В Узбекистане бюджетников по-прежнему принуждают к сбору хлопка. Несмотря на видимую свободу в медийном пространстве, большинство СМИ вынуждены работать в рамках, установленных государством, а независимые журналисты подвергаются притеснениям и задержаниям, отмечается в отчете правозащитной организации.