С Узбекистане пять человек отравились угарным газом, погибли супруги и ребёнок

- Узбекистан, происшествия
- 15:31, 22 февраля 2021
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане родители и ребенок погибли от отравления газом на месте происшествия, еще двое детей были госпитализированы.
По информации Генпрокуратуры Узбекистана, 20 февраля в результате утечки угарного газа отравилась семья из пяти человек, проживающих в Шаватском районе Хорезмской области.
Как отмечается, отравление произошло из-за утечки из плиты.
В результате отравления глава семейства, его супруга и их скончались на месте происшествия. Двое других детей госпитализированы с тяжелым отравлением.
Данное дело расследует прокуратура.