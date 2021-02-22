С Узбекистане пять человек отравились угарным газом, погибли супруги и ребёнок

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане родители и ребенок погибли от отравления газом на месте происшествия, еще двое детей были госпитализированы.



По информации Генпрокуратуры Узбекистана, 20 февраля в результате утечки угарного газа отравилась семья из пяти человек, проживающих в Шаватском районе Хорезмской области.

Как отмечается, отравление произошло из-за утечки из плиты.

В результате отравления глава семейства, его супруга и их скончались на месте происшествия. Двое других детей госпитализированы с тяжелым отравлением.

Данное дело расследует прокуратура.