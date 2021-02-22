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  22 февраля 2021
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ЕС анонсировал новые санкции в отношении России
// Reuters

CentralAsia (CA) -  Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн анонсировал новые санкции Евросоюза в отношении России, пишет Deutsche Welle.

По его словам, министры иностранных дел стран ЕС 22 февраля обсудят действия в отношении России в связи с делом Навального.

«Европейский Союз, введет новые санкции в отношении России в связи с делом оппозиционного политика Алексея Навального. Брюссель не потерпит нарушения прав человека и не намерен успокаиваться по этому вопросу», - заявил Ассельборн в интервью изданиям медиагруппы RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Министр сделал заявление в преддверии встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС, участники которой обсудят дальнейшие действия в отношении Москвы.

Алексей Анатольевич Навальный — оппозиционер, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России.

Ранее обсуждение новых санкций происходило после того, как глава дипломатии ЕС Жозепа Борреля резко раскритиковали, в связи с унизительной поездкой в ​​Москву, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров использовал совместную пресс-конференцию, чтобы унизить Евросоюз, говорится в статье.

Россия одновременно объявила о высылке трех дипломатов — Польши, Германии и Швеции якобы за их участие в протестах против заключения оппозиционера Навального. Страны ЕС ответили взаимностью.

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