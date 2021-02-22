Граждане Туркменистана задержаны за ограбление в Турции

CentralAsia (TM) - Граждан Туркменистана задержали в Стамбуле за ограбление на сумму 2 миллиона лир ($284,6 тысячи). Об этом сообщает турецкий телеканал Atv.

Жертвой грабителей стал бизнесмен из города Эдирне. Нападение было совершено в районе Багджылар 5 февраля. Преступники спустили колеса автомобиля бизнесмена, некоторое время следовали за ним на мотоцикле, а затем подрезали и заставили остановиться. Они отобрали у мужчины деньги и скрылись.

Задержание 12 подозреваемых было произведено 14 февраля по нескольким адресам. Чтобы выйти на их след, полиции пришлось просмотреть 300 часов записей камер видеонаблюдения. Сообщается, что члены банды долго следили за потерпевшим, передвигаясь на машинах и мотоциклах. Ограбление было совершено со второй попытки.

Восемь подозреваемых помещены под арест, еще четверых ожидает депортация.