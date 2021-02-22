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  22 февраля 2021
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Вакцина CoviShield один из самых эффективных, считает Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) -  Препарат от коронавируса CoviShield фармацевтической компании AstraZeneca, который сейчас доставляют из Индии в Украину, является одним из самых эффективных, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на форуме Украина 30. Инфраструктура. Об этом сообщает «КорреспонденТ.net».

«Одна из лучших вакцин... Мы же говорим о двух вакцинах, которые у нас в приоритете — Pfizer и AstraZeneca», - сказал он.

Президент Украины отметил, что пока не хочет давать никаких прогнозов относительно сроков прибытия партии вакцин AstraZeneca. При этом Зеленский попросил «не нервничать» по поводу начала кампании вакцинации в стране.

Глава украинского Минздрава Максим Степанов в конце прошлой недели улетел в Индию договариваться о вакцине, а также с намерением проконтролировать отправку первой партии препарата.

Позже он сообщил, что в Индии уже отгрузили 500 тысяч доз вакцины CoviShield и эта партия препаратов уже в пути в Украину.

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