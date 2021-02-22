В Сочи сегодня встретятся Путин и Лукашенко

Александр Лукашенко, Владимир Путин // Kremlin.ru

CentralAsia (CA) - Глава Беларуси Александр Лукашенко 22 февраля встретится в Сочи с главой России Владимиром Путиным. Ожидается, что переговоры начнутся во второй половине дня, сообщает БЕЛТА.

Планируется, что лидеры двух стран подробно обсудят широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах.

Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин обменяются мнениями по тематике международной повестки дня.

Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал фотографию помещения, подготовленного для переговоров. Обстановка неформальная. Высказывается предположение, что встреча не ограничится лишь этой локацией. Известно, что в первой половине дня посол Беларуси в России Владимир Семашко доложил главе белорусского государства по вопросам, касающимся тематики предстоящих переговоров.