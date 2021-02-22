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  22 февраля 2021
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Молодежный азиатский чемпионат по футболу пройдет в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  В 2022 году Узбекистана примет чемпионат Азии по футболу среди игроков до 23 лет. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ).

«АФУ направляла в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) заявку на проведение в Узбекистане Молодёжного чемпионата Азии U23 в 2022 году. В АФК были представлены необходимые документы и проведены переговоры. В результате АФК согласилась провести соревнование в Узбекистане», - говорится в сообщении.

Чемпионат Азии по футболу среди игроков до 23 лет проводится с 2013 года. С тех пор обладателями главного приза становились молодежные сборные Узбекистана, Южной Кореи, Японии и Ирака.

Пока неизвестно, в каких городах принимающей страны и в какое время пройдут матчи футбольного чемпионата.
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