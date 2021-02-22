Бывший представитель Роскосмос и S7 Space Рано Джураева возглавила Uzbekistan Airports

Рано Джураева

CentralAsia (UZ) - В системе компании Uzbekistan Airports произошло новое кадровое назначение. Об этом сообщила Азиза Умарова, которая является членом наблюдательного совета Uzbekistan Airports.

По ее данным, Рано Джураева назначена новой главой Uzbekistan Airports.

«Только что завершилось официальное представление премьер-министром Абдуллой Нигматовичем руководителя компании Uzbekistan Airports, где я являюсь членом наблюдательного совета. Просто хочется пожелать успехов руководителю-женщине, которая через много лет решила вернуться в родные пенаты. Рано Фрунзевна Джураева», - написала Азиза Умарова.

До назначения на эту должность, Рано Джураева долгое время работала в Роскосмосе и S7 Space.

Напомним, в апреле 2019 года новым генеральным директором компании «С7 космические транспортные системы» (S7 Space) стала уроженка Узбекистана Рано Джураева, ранее возглавлявшая Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

Рано Джураева – одна из менеджеров в отрасли, до прихода в авиационно-космический холдинг S7 Group несколько лет возглавляла «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) Роскосмоса.