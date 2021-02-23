Исследования ДНК: происхождение монголов и других азиатов и языков

CentralAsia (MNG) - Объединение данных, полученных от исследователей-генетиков и археологов, пролило свет на историю населения Восточной Азии.

Разнообразные жители Восточной Азии произошли от прибрежной экспансии десятки тысяч лет назад.

Исследователи давно спорят, произошло ли заселение Восточной Азии современными людьми в основном прибрежным или внутренним путем.

Ответ, вероятно, и то и другое. «Коренные жители Андаманских островов Бенгальского залива, коренные тибетцы, древние тайваньцы, а также древние и современные японцы — все они произошли от глубоко общей линии, которая отделилась от других восточноазиатских линий более 40 тысяч лет назад», - говорит Дэвид Райх, соавтор исследования, профессор генетики и эволюционной биологии человека в Гарвардском университете и исследователь Медицинского института Говарда Хьюза. «Самый простой способ объяснить это, если некоторые из самых ранних современных людей в Восточной Азии распространились по прибрежному маршруту, соединяющему Юго-Восточную Азию, прибрежный Китай и Японский архипелаг».

Напротив, особь Тяньюань возрастом 40000 лет — наряду с современными людьми и людьми раннего голоцена из Монголии и бассейна реки Амур — произошла почти от всех своих предков от другой линии раннего разделения. Эта линия, вероятно, расширилась за счет внутреннего маршрута и внесла наибольший вклад в развитие древних монголов, жителей бассейна реки Амур и первых земледельцев из регионов Западный Ляо и Хуанхэ.

Как население Восточной Азии стало таким, какое оно есть сегодня

Сегодня в Восточной Азии наблюдается довольно высокая степень генетической однородности, отражающая смешение глубоко расщепляющихся линий передачи, которое произошло особенно в последние десять тысяч лет. Чтобы связать популяционную структуру современных жителей Восточной Азии с древними линиями происхождения, соавтор Чуан-Чао Ван, директор Института антропологии Университета Сямэня, провел сбор данных в масштабе генома у 383 человек из 46 различных популяций из Восточная Азия.

Исследовательская группа также собрала данные древней ДНК в масштабе генома 166 человек из материкового Китая, Тайваня, Монголии, Японии и России, возраст которых составлял примерно 8000 лет назад. Чуан-Чао Ван провел статистический анализ этих данных, наряду с ранее опубликованными данными других исследовательских групп, чтобы понять, как древние и современные люди были связаны друг с другом. «Используя современные и древние данные с высоким разрешением, мы можем соединить точки между древними и современными жителями Восточной Азии».

Проверка того, в какой степени распространение современного языка отражает экспансию древнего земледелия

Увеличение плотности населения в центрах одомашнивания и вокруг них привело к демографическому расширению, которое в принципе могло привести к распространению людей и языков. Авторы проверили несколько гипотез о том, были ли определенные фермерские экспансии связаны с языковыми распространениями.

Первая — это «трансевразийская гипотеза»: теория, согласно которой языки монгольских, тюркских, тунгусских, корейских и японских семей могут происходить от протоязыка, связанного с распространением ранних фермеров, выращивающих просо, вокруг реки Западный Ляо на северо-востоке Китая. Исследование подтверждает общую генетическую связь между современными людьми, говорящими на трансевразийских языках: все они имеют большую долю предков из глубоко раздробленной линии, связанной с Тяньюань. Однако эта связь возникла еще до экспансии сельского хозяйства, поскольку у монгольских, тюркских и тунгусских говорящих не было характерной смеси древних родословных, которая характерна для фермеров Западной реки Ляо. Однако фермеры на реке Западный Ляо кажутся отличным кандидатом в качестве основного источника населения для современных корейцев и японцев.

Вторая гипотеза касается происхождения сино-тибетских языков. Авторы показывают, что большая часть предков как тибетцев, так и ханьцев происходит от населения, тесно связанного с фермерами Желтой реки, жившими около 3000 г. до н.э.

«Результаты показывают, что неолитические фермеры, выращивающие просо лисохвоста в верхнем и среднем бассейне реки Хуанхэ, расширились на юго-запад в сторону Тибетского нагорья, чтобы распространить современные тибето-бирманские языки, и на восток и юг в сторону Центральных равнин и восточного побережья для распространения китайских языков, включая лингвистический предок ханьских китайцев», - говорит соавтор книги Хуцинь Чжан, профессор Сианьского университета Цзяотун, Китай.

Третья гипотеза касается распространения языков и выращивания риса. Предыдущий древний анализ ДНК коррелирует распространение рисоводства в Юго-Восточной и Южной Азии с австроазиатским, тай-кадайским и австронезийским языками. Благодаря моделированию различных групп коренных народов из южного Китая, это исследование укрепляет связи с этими разнообразными языковыми группами.

Как встретились и смешались народы Западной и Восточной Евразии

Монголия находится недалеко от восточной оконечности евразийской степи, и археологические данные показывают, что на протяжении последних десяти тысяч лет этот регион был каналом для культурных обменов между Восточной и Западной Евразией. Например, афанасьевская культура, являющаяся продолжением скотоводческой культуры Ямной степи на восток, повлияла на Монголию на рубеже третьего тысячелетия до н.э предков, принесенных этими мигрантами, произошли в Монголии после упадка афанасьевской культуры. Поразительно, но предки от первоначальной экспансии Ямной земли сохранились на северо-западе Китая, по крайней мере, до железного века.

«Это увеличивает правдоподобие теории о том, что экспансия Ямной была вектором распространения не только предков всех распространенных индоевропейских языков, но и ранних тохарских языков, засвидетельствованных из письменных источников в западном Китае железного века», - говорит соавтор исследования Йоханнес Краузе, профессор и директор Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге, Германия.

«Наш анализ также документирует последующее влияние предков с запада на Монголию», - говорит соавтор исследования Рон Пинхаси из Венского университета. «Один из них вернул родословную ямной в Монголию более чем через тысячелетие после того, как она впервые появилась, на этот раз смешанная примерно с третьей родословной от европейских фермеров». Пинхаси добавляет: «Другое воздействие с запада началось около 4500 лет назад, когда в Горном коридоре Внутренней Азии появились предки, связанные с народами Ирана и Центральной Азии. «Однако эта родословная внесла лишь временный вклад в популяции в Монголии и западном Китае и больше не появляется в нашей древней ДНК в течение двух тысячелетий».

автор: Институт эволюционной антропологии Макса Планка

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