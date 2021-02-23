Монгольский фильм «Улан-Баторизация» («Ulaanbaatarization») попал в шорт-лист кинофетиваля «Короткие недели в Локарно»

CentralAsia (MNG) - Локарно организовал фестиваль короткометражек в стрим-формате.

Кинофестивали обычно строятся с опорой на принцип концентрации киноработ со всего мира в каком-то одном определенном месте. А вот Кинофестиваль в Локарно решил попробовать сделать всё наоборот и представить всему миру на специальной стриминговой платформе программу короткометражных фильмов. В прошлой недели фестиваль запустил онлайн-конкурс таких фильмов. За понравившийся фильм зрители могут проголосовать, находясь в любой точке планеты.

«Короткие недели в Локарно» («Locarno Shorts Weeks 2021») проводятся уже во третий раз.

О монгольском фильме «Улан-Баторизация» («Ulaanbaatarization»).

В 1970-е годы в социалистическую эпоху в Улан-Баторе сформировался городской менталитет монголов. Первоначально кочевые монголы должны были адаптироваться к городской жизни и окружающей среде, в которых зародился особый вид городского менталитета. Этот переход от кочевого образа жизни к урбанизированному образу жизни по-прежнему влияет на умы монгольского народа.

Когда изображения сельских пейзажей танцуют над изображениями урбанизации, нас захватывают цвета и формы, воссоздающие другой образ перед нашими глазами. Как транс, мы отправляемся в путешествие, которое может длиться вечно, но гнетущая музыка напоминает нам, что это не сон. Постепенно каждое изображение кочевой Монголии будет покрыто другим изображением городского развития Улан-Батора, -пишут организаторы фестиваля.

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