Валовой объем промышленного производства Монголии в январе увеличился на 35,8%

CentralAsia (MNG) - По предварительным результатам января 2021 года валовая промышленная продукция достигла 1,6 трлн тугриков (около $ 562 млн), увеличившись на 415,9 млрд тугриков или около $ 146 млн (35,8%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это увеличение произошло в основном за счет увеличения валовой продукции в горнодобывающей промышленности и карьере на 325,6 миллиарда тугриков или около $ 114,2 млн (42,8%) и увеличения производства в обрабатывающей промышленности на 79,7 миллиарда тугриков около $ 28 млн (30,7%). Кроме того, производство электроэнергии, газа, пара и систем кондиционирования воздуха увеличилось на 9,8 миллиарда тугриков или около $ 3,4 млн (7,5%), а производство услуг водоснабжения, канализации, удаления отходов и реабилитации увеличилось на 777,2 миллиона тугриков или около $ 273 тыс. (7,2%) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

По предварительным результатам января 2021 года валовая добыча полезных ископаемых достигла 1,1 трлн тугриков или около $ 386 млн, увеличившись на 325,6 млрд тугриков или около $ 114,2 млн (42,8%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это увеличение произошло в основном за счет увеличения добычи металлических руд на 65,2 миллиарда тугриков или около $ 22,9 млн (14,9%), добычи сырой нефти на 12,8 миллиарда тугриков или около $ 4,5 млн (21,1%) и добычи угля и бурого угля на 257,1 миллиарда тугриков или около $ 90,2 млн (в 2,1 раза) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Валовая промышленная продукция снизилась на 210,8 млрд.тугриков или около $ 73,9 млн (11,8%) по сравнению с предыдущим месяцем. Это снижение произошло в основном из-за снижения валовой продукции горнодобывающей промышленности на 231,7 млрд тугриков или около $ 81,2 млн (17,6%).

По предварительным результатам горнодобывающей промышленности в январе 2021 года добыча медного концентрата, золота, плавикового шпата, сырой нефти и каменного угля увеличилась на 0,3% до 2,0 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В обрабатывающем секторе производство основных продуктов, таких как известь, алкоголь, безалкогольные напитки, соки, молоко, мука, мясо, рафинированный уголь, увеличилось на 1,1% до 2,7 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Также производство угольных брикетов и масок увеличилось на 79,1% до 7,9 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

источник: Национальное статистическое управление

Коронавирус в Монголии

Карта распространения