Как дать толчок чистой безуглеродной экономике Монголии

CentralAsia (MNG) - Глобальное внимание к устойчивости усилилось — и теперь, когда бразды правления в США взял на себя Джо Байден, за сектором чистой энергии стояли попутные ветры. Такие страны, как Австралия, сейчас сталкиваются с давлением со стороны вашингтонского посланника по климату Джона Керри и со стороны ЕС, чтобы они сделали больше, поскольку международные СМИ возвещают о «конце угля».

Ближе к Монголии недавний отчет Азиатского банка развития показал, что страны Северо-Восточной Азии полагались на ископаемое топливо для выработки 70 процентов электроэнергии в 2018 году. Из этих стран три крупнейших — Китай, Япония и Южная Корея — обязались достичь чистые нулевые выбросы к 2050 или 2060 году.

По данным Банка, в 2020 году эти три страны потребили 8815,7 тераватт-часов (ТВт-ч) электроэнергии, что означает, что примерно 6000-6200 ТВт-ч необходимо будет преобразовать в возобновляемые источники в ближайшие 30-40 лет. Это примерно на 40 процентов больше электроэнергии, чем США потребляют за год — в непосредственной близости от огромных возобновляемых ресурсов Монголии.

Несомненно, настало время для бума в секторе возобновляемых источников энергии Монголии?

Теоретически да. Но на практике бум возобновляемых источников энергии не произойдет, если корпоративные советы директоров не решат, что проекты могут быть прибыльными.

В нынешней ситуации проекты в области возобновляемых источников энергии с самого начала оказываются в невыгодном положении из-за огромных субсидий правительства Монголии на угольную электроэнергию.

Хотя в дальнейшем на пути к прибыльности будут возникать препятствия — а именно, возможен ли экспорт в Китай, Южную Корею и Японию с дипломатической точки зрения — это первое препятствие.

В интервью Э. Орчлон, глава Clean Energy Asia, сказал, что схема субсидирования не позволяет проектам в области возобновляемых источников энергии соответствовать чрезвычайно низкой ценовой категории угольных электростанций Монголии.

«Амортизационные расходы [этих заводов] уже окуплены», - сказал Орчлон. «Другими словами, электроэнергия вырабатывается по ставке, которая включает только заработную плату и затраты на ремонт. Во-вторых, этому сектору даются огромные субсидии. Энергетический уголь даже субсидируется от шахт до электростанций. [Итак] основная причина невозможности построить новые крупномасштабные электростанции — это нехватка денег в системе».

Эта нехватка денег не позволяет столь необходимому капиталу доходить до возобновляемых источников энергии. В совете директоров чистая приведенная стоимость проекта должна быть положительной, чтобы предложение выдержало процесс принятия решений. Если приток денежных средств будет гарантирован посредством надежных будущих энергетических контрактов по приемлемым ценам, а отток денежных средств для инвесторов сократится, то возобновляемый сектор Монголии может начать расти.

И наоборот, если Монголия продолжит субсидировать угольную электроэнергию до 0,04 доллара за киловатт-час (одна из самых низких цен в мире) для всех пользователей, то иностранные инвесторы не увидят положительной чистой приведенной стоимости возобновляемых источников энергии в Монголии.

Это означает, что для улучшения системы необходимо повышение тарифов на электроэнергию для конечных пользователей, что, очевидно, не будет популярным.

Итак, теперь проблема с деньгами превратилась в политическую, но есть причины, по которым нужно продолжать.

Одна из линий сопротивления повышению ставок заключается в том, что правительству необходимо поддерживать цены на электроэнергию в Монголии, доступные для более бедных домохозяйств. Улан-Батор — самая холодная столица в мире со средней годовой температурой -1,3 ° C, а средняя месячная зарплата жителя Улан-Батора составляет около 490 долларов США. Правительство списало коммунальные расходы (электричество и отопление) для домашних хозяйств для смягчения воздействия COVID-19 до июля этого года.

Но исследования показывают, что субсидии на коммунальные услуги не оказывают большого влияния на располагаемый доход домохозяйств с низкими доходами по сравнению с другими социальными программами. Это означает, что правительство могло бы лучше помочь более бедным домохозяйствам, перенаправив деньги, потраченные на субсидии, на другие системы социальной защиты, а также улучшив прогноз чистой приведенной стоимости для инвесторов в возобновляемые источники энергии.

Во-вторых, повышение ставок с целью стимулирования сектора возобновляемых источников энергии может фактически снизить оптовые цены в долгосрочной перспективе.

Исследование, проведенное в Австралии (еще одна энергосистема, зависящая от угля), показало, что проекты в области возобновляемых источников энергии снижают оптовые цены на большую величину, чем затраты на субсидирование тех же проектов.

Наконец, повышение ставок на самом деле не должно повлиять на домохозяйства. Согласно данным Министерства энергетики за 2018 год, на домохозяйства приходится только 18 процентов от общего потребления энергии в Монголии, в то время как на промышленность и строительство приходится 47 процентов. Повышение ставок для промышленности с целевыми скидками для домашних хозяйств могло бы быть более эффективным способом достижения того же результата без привлечения гнева избирателей.

В общем, Монголии будет сложно использовать свои обширные возобновляемые ресурсы и улучшить свою электросеть, не тратя политический капитал на повышение цен на электроэнергию.

Но если рамки и преимущества увеличения (как указано выше) будут хорошо доведены до сведения общественности, то, возможно, конец угля действительно возможен. И Монголия может воспользоваться ускоряющимися возможностями, открытыми миром с нулевым выбросом углерода.

автор: Юэн Левик

источник: mongoliaweekly.org

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