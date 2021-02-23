Индия готова помочь Монголии в обеспечении дополнительных поставок вакцин против COVID из Индии

CentralAsia (MNG) - Правительство Индии рада объявить о подарке 150 000 доз вакцины Covishield Astra Zeneca, произведенной в Индии, дружественному народу Монголии, -сказал посол М. П. Сингх.

Партия вакцины прибыла в Монголию вчера, 22 февраля и была передана послом М. П. Сингхом г-ну С. Амарсайхан, заместителю премьер-министра Монголии, на специальной церемонии, состоявшейся вчера в аэропорту Улан-Батора, на которой присутствовали министр здравоохранения, государственный секретарь Министерства финансов и другие высокопоставленные должностные лица.

В своем выступлении посол Сингх сказал, что Индия рада быть первой страной, которая предоставила вакцину против Covid «духовному соседу» и «стратегическому партнеру» Монголии на самом первом этапе, в ходе которого 13 дружественные нации. Этот жест демонстрирует наш дух сотрудничества, нашу сердечную связь и важность Монголии в нашей политике «Действуй на восток», -добавил он.

С. Амарсайхан в своем выступлении поблагодарил премьер-министра Индии за то, что он поставил «Монголию на первое место в списке стран по поставкам 150 000 вакцины Covid», и отметил, что «сегодняшнее событие войдет в историю». И он заявил, что «стратегическое партнерство Монголии и Индии расширяется, и совместные проекты и программы успешно реализуются в различных областях для укрепления дружбы между народами Монголии и Индии».





Индия рассматривает «мир как одну большую семью» и верит в принцип «Совместное использование и заботу», что находит свое отражение в наших поставках медицинских знаний, лекарств, оборудования и вакцины против COVID более чем 74 странам мира в эти трудные времена.

Видение премьер-министра Шри Нарендры Моди и приверженность министра иностранных дел доктора Джайшанкара укреплению и углублению партнерства с нашей дружественной нацией, Монголией через «Майтри по вакцинам» или миссию дружбы по вакцинам, будут иметь большое значение для дальнейшего углубления и укрепления нашей отношение.

Посольство Индии поблагодарило премьер-министра Монголии, заместителя премьер-министра, министра иностранных дел и министра здравоохранения за тесную работу по организации транспортировки партии из 150 000 вакцин из Индии в короткие сроки.

Посол выразил надежду, что программа вакцинации, которая, как ожидается, вскоре начнется в Монголии, обеспечит необходимую безопасность в области здравоохранения в стране, повысит безопасность монгольских работников здравоохранения и передовых работников и внесет вклад в возвращение экономики Монголии к нормальному росту.

В дополнение к дозам, подаренным вчера, Индия готова помочь Монголии в обеспечении дополнительных поставок вакцин против Covid из Индии на коммерческой основе.

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