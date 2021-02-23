В начале года потери скота в Монголии достигли 296,5 тыс голов

CentralAsia (MNG) - В январе 2021 года потери скота в Монголии достигли 296,5 тыс голов. Об этом накануне сообщили местные СМИ со ссылкой на Национальный статистический комитет.

Потери скота связаны с тем, что монгольские аймаки Баянхонгор, Өвөрхангай и Говь-Алтай в наибольшей степени пострадали от бескормицы. За указанный период поголовье коз сократилось на 164,5 тыс голов, овец — на 86,3 тыс голов, коров — на 29,6 тыс голов, лошадей — на 14,5 тыс голов, верблюдов — на 1,6 тыс голов.

Согласно данным Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, к концу 2020 года общее поголовье скота в Монголии сократилось на 5,5%, составив 67,1 млн голов.

В настоящее время животноводство является одной из основных отраслей экономики Монголии, а также источником дохода для почти 40 процентов кочевого населения страны.

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