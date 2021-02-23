300 тыс.доз китайской вакцины доставлены в Монголию в помощь

CentralAsia (MNG) - Самолет специального назначения Монголии с 300000 доз вакцины против коронавируса, отправленный правительством Китайской Народной Республики и Народно-освободительной армией, приземлился в международном аэропорту Буянт-Ухаа в Улан-Баторе вечером 22 февраля.





Заместитель премьер-министра С.Амарсайхан сказал: «От имени правительства и народа Монголии я хотел бы выразить глубокую благодарность правительству и народу Китая за пожертвование 300 000 доз вакцины. 2020 год был трудным для мира, а угроза пандемии сохраняется. С момента вспышки COVID-19 Монголия и Китай оказывают друг другу материальную и эмоциональную поддержку и являются реальным примером того, как соседние страны работают вместе. Я хотел бы отметить, что медицинское оборудование, такое как маски, защитная одежда и оборудование для тестирования, подаренное правительством и народом Китайской Народной Республики, стало важной поддержкой усилий нашей страны по борьбе с пандемии. На этот раз я уверен, что вакцина, предоставленная китайской стороной, выведет контроль над эпидемией в нашей стране на новый уровень и будет эффективна в краткосрочной перспективе».

Посол Цай Вэньруй сказал: «Китай и Монголия — дружественные соседи, связанные горами и водой. После вспышки COVID-19 две страны помогали друг другу бороться с эпидемией и совместно создали Китайско-монгольскую ассоциацию здравоохранения. Сегодня спрос и предложение вакцин во всем мире очень ограничены. Чтобы выполнить важное обещание президента Си Цзиньпина сделать китайские вакцины глобальным продуктом, китайская сторона, несомненно, предоставит Монголии 300 000 доз вакцин в условиях недостаточного внутреннего снабжения вакцинами. Это событие в полной мере демонстрирует высокий уровень всестороннего стратегического партнерства Китая и Монголии и глубокую дружбу между двумя народами. Мы надеемся, что эта вакцина поможет Монголии лучше бороться с пандемией. Китайская сторона готова продолжить работу с монгольской стороной для расширения двустороннего сотрудничества в области инфекционного контроля, совместного преодоления этого бедствия и повышения эффективности дальнейшего сотрудничества между Китаем и Монголией во всех областях».





















источник: Посольство КНР в Монголии

Коронавирус в Монголии

Карта распространения