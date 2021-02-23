Самая богатая дама Монголии — Цэлмуун реализует проект в юрточных районах в рамках своей социальной ответственности

CentralAsia (MNG) - Монголия и ее столица Улан-Батор, известная как самая холодная столица мира, остро нуждаются в современном, экологически безопасном и хорошо изолированном жилье. Жилой дом - это в основном наследие унылых низкокачественных блоков, имитирующих дизайн и низкое качество — без учета климата — соседнего бывшего Советского Союза, влияние которого ощущалось до 1992 года, когда обе страны переориентировались на рыночную экономику.

Спустя почти 30 лет наследие все еще существует, и многие люди все еще живут в старых домах из сборных панелей с недостаточной теплоизоляцией, стенами, крышами и плохо герметичными окнами, которые плохо защищают от суровых зимних холода.

Высокие тепловые потери компенсируются включением нагрева. Поскольку тарифы на тепло субсидируются, они мало стимулируют пользователей к экономии. В юрточных районах — неформальных поселениях на окраинах Улан-Батора, где проживает почти половина населения города — дома не подключены к централизованной тепловой сети. Большинство из них сжигают необработанный уголь и дрова. Это приводит к высокому уровню загрязнения воздуха в городе зимой, а также к проблемам со здоровьем, вызванным смогом.

Пытаясь частично решить эту проблему, одна из ведущих молодых женщин-президентов корпораций Монголии, г-жа А. Цэлмуун Нямтайшир из ООО «Монголын Алт (МАК)» реализовала проект «Дом моей мечты» в рамках своей социальной ответственности.

Проект должен был продемонстрировать, как построить современные, удобные, недорогие, экологически чистые дома с низким уровнем выбросов, не загрязняющие окружающую среду, с использованием строительных материалов, поставляемых национальными производителями, такими как MAK Euro Block, MAK Euro Cement и MAK Euro Windoor. а также обеспечить жильем сотрудников компании. МАК передал ключи от дома площадью 56 кв.м «дом мечты», построенный бесплатно для семьи Б. Батцога, мастера по ремонту рудника Нарийн Сухайт, который самоотверженно работал в ООО «Монголын Алт (МАК)» в течение 10 лет. Во избежание загрязнения почвы была пробурена канализационная скважина, а для отопления использовался котел, свободный от вредных выбросов. В зависимости от местоположения, чистая вода может подаваться путем подключения к центральной системе водоснабжения или из скважин, которые необходимо пробурить до безопасных горизонтов воды.

По оценкам, более 260 000 домашних хозяйств в Улан-Баторе, или более 60 процентов населения столицы, проживают в юрточных районах. Проект предоставил решение для домохозяйств, живущих в юртах, в виде современного дома, оборудованного системой бездымного электрического отопления и нулевого загрязнения почвы.

В соответствии с государственной программой каждый гражданин Монголии имеет право на земельный участок площадью 0,07 га, который может стать жизнеспособным решением жилищной проблемы, если будет реализован в рамках общенациональной программы жилищного строительства. В результате каждый монгол мог заменить экологически вредную юрту, сжигающую уголь, на экологичный современный дом с нулевым уровнем выбросов, построенный по модели, реализованной «Монголын Алт (МАК)» под руководством Цэлмууна, хотя бы для одной семьи.

Через свой семейный фонд — Battushig and Tselmuun Foundation - вместе со своим мужем Баттушигом Батболдом, председателем другой ведущей компании в Монголии, Altai Holding, Цэлмуун также привержена развитию образования, здравоохранения и устойчивости молодежи Монголии. Баттушиг, который также является членом Международного олимпийского комитета, занимается продвижением доступного жилья со времен своего пребывания в Чикагском университете, когда он стажировался у Сэма Зелла, основателя Equity Group, от которого он узнал о программах доступного жилья в развивающихся странах. При поддержке местных органов власти и международных организаций программа доступного устойчивого жилья призвана кардинально изменить качество жизни монголов и превратить страну в более чистое и приятное место для жизни.

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