На утро 23 февраля в Казахстане коронавирус выявлен у 692 человек

- Казахстан, общество
- 9:19, 23 февраля 2021
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- Обновлено: 9:23, 23 февраля 2021 EnglishКыргызча
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 692 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 111;
- Павлодарская область — 93;
- Восточно-Казахстанская область — 82;
- Костанайская область — 67;
- Акмолинская область — 65;
- город Нур-Султан — 60;
- Западно-Казахстанская область — 45;
- Северо-Казахстанская область — 40;
- Алматинская область — 36;
- Карагандинская область — 35;
- Атырауская область — 28;
- Жамбылская область — 10;
- Кызылординская область — 9;
- город Шымкент — 6;
- Туркестанская область — 5;
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 208809 заболевших.
Коронавирус в Казахстане
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