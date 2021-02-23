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  23 февраля 2021
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На утро 23 февраля в Казахстане коронавирус выявлен у 692 человек

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 692 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 111;

- Павлодарская область — 93;

- Восточно-Казахстанская область — 82;

- Костанайская область — 67;

- Акмолинская область — 65;

- город Нур-Султан — 60;

- Западно-Казахстанская область — 45;

- Северо-Казахстанская область — 40;

- Алматинская область — 36;

- Карагандинская область — 35;

- Атырауская область — 28;

- Жамбылская область — 10;

- Кызылординская область — 9;

- город Шымкент — 6;

- Туркестанская область — 5;

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 208809 заболевших.

Коронавирус в Казахстане
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