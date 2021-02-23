За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 994 человека

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровели 994 человека. Общее количество вылечившихся достигло 192 733 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Павлодарская область — 203;
- Акмолинская область — 195;
- город Нур-Султан — 129;
- Западно-Казахстанская область — 113;
- Костанайская область — 105;
- Карагандинская область — 44;
- Жамбылская область — 44;
- Атырауская область — 40;
- Актюбинская область — 30;
- Алматинская область — 30;
- город Алматы — 23;
- Северо-Казахстанская область — 13;
- Восточно-Казахстанская область — 10;
- Кызылординская область — 8;
- город Шымкент — 6;
- Мангистауская область — 1;
Коронавирус в Казахстане
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