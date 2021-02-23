[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 994 человека
Предыстория: На утро 23 февраля в Казахстане коронавирус выявлен у 692 человек

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровели 994 человека. Общее количество вылечившихся достигло 192 733 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Павлодарская область — 203;

- Акмолинская область — 195;

- город Нур-Султан — 129;

- Западно-Казахстанская область — 113;

- Костанайская область — 105;

- Карагандинская область — 44;

- Жамбылская область — 44;

- Атырауская область — 40;

- Актюбинская область — 30;

- Алматинская область — 30;

- город Алматы — 23;

- Северо-Казахстанская область — 13;

- Восточно-Казахстанская область — 10;

- Кызылординская область — 8;

- город Шымкент — 6;

- Мангистауская область — 1;

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • За сутки в Узбекистане выявили 27 новых случаев коронавируса. Всего 79681
  • Китайский подарок — 300 тыс.доз вакцины Vero Cell прибудут сегодня в Монголию
  • В Сочи сегодня встретятся Путин и Лукашенко


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com