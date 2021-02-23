За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 994 человека

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровели 994 человека. Общее количество вылечившихся достигло 192 733 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Павлодарская область — 203;

- Акмолинская область — 195;

- город Нур-Султан — 129;

- Западно-Казахстанская область — 113;

- Костанайская область — 105;

- Карагандинская область — 44;

- Жамбылская область — 44;

- Атырауская область — 40;

- Актюбинская область — 30;

- Алматинская область — 30;

- город Алматы — 23;

- Северо-Казахстанская область — 13;

- Восточно-Казахстанская область — 10;

- Кызылординская область — 8;

- город Шымкент — 6;

- Мангистауская область — 1;

Коронавирус в Казахстане

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