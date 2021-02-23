Путин и Лукашенко покатались на лыжах и снегоходах в Сочи (фото)

CentralAsia (CA) - В Сочи 22 февраля прошла встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Как сообщила пресс-служба Кремля, стороны обсудили белорусско-российские отношения, пандемию коронавируса и санкции запада.

Президент Беларуси привез в Сочи корзину белорусских продуктов в подарок. В корзине в основном были мясные продукты и сыры различных белорусских производителей.

Встреча продолжилась катанием на лыжах и снегоходах.

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Пресс-служба Кремля опубликовала стенограмму встречи президентов:

В.Путин: Уважаемый Александр Григорьевич!

Очень рад нашей новой личной встрече – это в современных условиях уже большая редкость и значительная ценность.

Наши инструменты взаимодействия отлажены, работают хорошо. У нас нет ни одного дня, чтобы наши коллеги не общались друг с другом, не решали тех или иных вопросов, которые стоят перед нами.

Но мне приятно констатировать, что тот уровень взаимодействия, стратегического партнёрства, союзничества – он подтверждается. Россия остаётся самым крупным торгово-экономическим партнёром Белоруссии – около 50 процентов. Мы самый крупный инвестор – свыше четырёх миллиардов долларов проинвестировано российскими партнёрами в белорусскую экономику.

Мы реализуем крупные проекты в сфере энергетики. Достаточно сказать только о Белорусской атомной электростанции, работа над которой идёт успешно, как мы знаем, и я хочу обратить внимание на то, что Президент Белоруссии лично уделяет внимание этому крупнейшему проекту.

Мы работаем и на наших традиционных рынках, имею в виду сельское хозяйство: в России большой популярностью пользуются продукты из Белоруссии, они всегда качественные и, как правило, свежие, доступные по цене.

Конечно, у нас очень большой объём гуманитарных связей. Наши контакты, что там говорить, здесь даже перечислять не нужно. Мы очень близкие люди, близкие народы. Культура, язык, религия, история совместная, причём не только основанная на героическом, относительно недавнем прошлом, Великой Отечественной войне, но и уходящая глубоко своими корнями в века, – нас это всё объединяет. И конечно, очень хорошо, что мы поддерживаем эту работу и в настоящее время.

Мне приятно отметить, что многие молодые люди в Белоруссии выбирают российские вузы, российские учебные заведения, для того чтобы получить путёвку в жизнь и получить хорошую профессию.

И, наконец, взаимодействие на уровне регионов. Каждый год мы проводим встречи между руководителями региональных управленческих структур. Это очень важная работа, потому что на уровне регионального взаимодействия значительный объём наших отношений сложился, складывается. Это и экономические связи, и человеческие – именно от человека к человеку, от семьи к семье эти связи, конечно, в пограничных районах осуществляются в достаточно больших масштабах.

Это большой комплекс работы, который сегодня у нас в повестке дня.

Я очень рад Вас видеть, Александр Григорьевич. Добро пожаловать!

Надеюсь, нам удастся хоть немножко времени провести вместе, отдохнуть после сегодняшних рабочих часов – хочу пригласить Вас прокатиться на лыжах.

Встреча с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

Встреча с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

А.Лукашенко: Спасибо, Владимир Владимирович.

Вы коренную фразу сказали в самом начале – что это действительно редкость, что руководители государств сейчас встречаются, с глазу на глаз разговаривают. Думаю, что мы продолжим такой формат общения.

Наше даже внешнее – и одежда, и прочее – говорит о том, что это серьёзные переговоры в обычной одежде, говорит о том, что мы просто близкие люди. У нас очень близкие народы, очень близкие страны, и мы вполне можем в любой форме обсуждать наши серьёзные проблемы.

Выдумывать ничего не надо – мы немало сделали с Вами, и правительства работали до сих пор. Мы аж 33, по-моему, направления обозначили – помните эти «дорожные карты», которые мы выработали. В связи с нашей договорённостью когда-то в Сочи, когда встречались первый раз, мы договорились о том, что мы их модернизируем, подновим, правительства наши займутся этим. Действительно, правительства очень многое сделали – и России, и Беларуси. Они обновили формат, и мне сегодня посол Семашко докладывал, что там, может быть, осталось из 33 шесть-семь «дорожных карт» – они сейчас уже, наверное, по-новому называются, ребрендинг провели, – над которыми наши правительства работают. Все остальные в принципе готовы к подписанию, поэтому план действий есть.

Я, конечно, очень благодарен Вам за ту поддержку, которую Вы оказываете экономике Беларуси. Должен Вас проинформировать, что это не зря, деньги не выброшены на ветер: примерно из 70 миллиардов долларов ВВП Беларуси, мы, как Вы сказали, минимум наполовину в торговом обороте завязаны на Россию. Мы четвёртые в Российской Федерации по торговому обороту. Казалось бы, такая среднеевропейская страна, но для гигантской России – четвёртое место. Так вот из 70 миллиардов ВВП, представьте, сколько мы потребляем комплектующих, сырья из Российской Федерации!

Поэтому, Владимир Владимирович, спасибо. Знайте, что мы не выбросили деньги на ветер, мы вкладываем в конечное производство, закупая в России огромное количество сырья и комплектующих, и этот объём нарастает, всё время нарастает.

Если мы реализуем задуманные проекты, которые мы на пять лет утвердили, то импорт из Российской Федерации значительно увеличится. И несмотря на то, что мы атомную станцию введём в строй, – это примерно минус пять миллиардов закупок природного газа, – мы планируем построить второй Гродненский азотный комбинат, а это природный газ, поэтому мы всё равно будем потреблять природный газ во всё возрастающих объёмах.

В.Путин: Плюс миллиард.

А.Лукашенко: Даже больше, немножко больше.

Проект стоимостью миллиард 200 – миллиард 300 [миллионов], новый комбинат. Опыт у нас есть, у нас же такой работает там, поэтому мы хотим увеличить объём азотных удобрений. Если будет Ваше поручение проработать этот вопрос, мы с «Газпромом» готовы этот проект реализовать.

За образование и вузы спасибо. Хоть у нас приличный уровень образования, но ребята очень активно используют вузы Российской Федерации, чтобы получить достойное образование. Да и у меня дома, Вы знаете, свой такой.

Мы часто обсуждаем тему коронавируса и ваши достижения – я всегда говорю: и наши немножко там есть с советских времён – в производстве вакцин. У вас уже три зарегистрированные вакцины, и ещё в разработке. Мы тоже идём этим путём, к осени мы получим и свою вакцину, специалисты у нас есть. Но сейчас активно закупаем у вас.

Дома часто обсуждаем: эта тема вакцин говорит о высочайшем уровне науки в Российской Федерации, а без образования науки не бывает. Поэтому это очень сильно повлияло на наших ребят в плане обучения в Российской Федерации. И ребята из России приезжают – у нас, слава богу, тут барьеров никаких нет.

Спасибо за то, что Вы прислушались к моей просьбе и открыли железнодорожное движение между двумя странами, увеличили пропускную возможность и возможность туда-сюда перемещаться нашим гражданам – и России, и Беларуси – через воздушные ворота. Думаю, недалёк тот момент, когда мы и автомобильное движение откроем.

У нас проблем нет, мы не закрыты здесь. Ваши специалисты – мы договорились, вы прислали специалистов, – они убедились в том, что мы с вами одинаково идём по заболеваемости. Но, к счастью, сейчас резко начала снижаться заболеваемость. Дай бог, к осени или, может, к лету мы уже выйдем к нулю поближе.

Я очень благодарен за приглашение, что удаётся в это бурное время хотя бы немного побывать в горах и подышать свежим воздухом. Спасибо.

В.Путин: Александр Григорьевич, Вы упомянули о финансовой поддержке. Вы правы абсолютно, это важно, но это далеко не главное. Главное – это совместная работа и кооперация в реальном секторе экономики. У нас действительно за период эпидемии немножко упал товарооборот, где-то на 15 процентов, но всё равно составил 28,5 миллиарда долларов – это очень значимая цифра, это прилично.

Что касается нашей совместной работы по борьбе с коронавирусной инфекцией, то она действительно развивается успешно. Мы первую партию поставили в прошлом году, в этом году в феврале и в марте будут следующие поставки. Но самое главное, на мой взгляд, – это то, что мы на вашем предприятии…

А.Лукашенко: По вашим технологиям мы производство в марте начинаем.

В.Путин: Совершенно верно. И что очень важно, технологии переданы. Мы пока ни с кем так плотно…

А.Лукашенко: Серьёзная поддержка. Если бы этого не было, нам бы трудно было с вакцинацией.

Мы уже, Владимир Владимирович, практически всех врачей провакцинировали, сейчас педагогов начали и торговых работников – тех, кто больше контактов имеет с людьми. Поэтому это очень серьёзная поддержка.

В.Путин: И результат в целом, так скажем аккуратно, удовлетворительный. У нас на 100 тысяч населения – это самый такой объективный показатель – где-то совсем недавно было 12 заболевших за сутки; сейчас, я думаю, гораздо меньше, где-то в районе десяти.

А.Лукашенко: Самая эффективная вакцина – российская, это признано во всём мире. Как бы там кто-то ни троллил и ни бросал камни в огород, это самая эффективная вакцина, самая.

В.Путин: Это правда.

А.Лукашенко: Два-три человека из сотни, и то не всегда, могут приболеть.

У нас один человек приболел, не буду его называть, после вакцинации российской вакциной – полтора дня всего.

В.Путин: Да.

А.Лукашенко: Это один случай был всего.

В.Путин: Проходит в лёгкой форме.

Но я хочу сказать, что на 100 тысяч населения где-то у нас около десяти сейчас человек заболевших за сутки.

А.Лукашенко: Вообще ничего.

В.Путин: А на юге Франции – 70 с лишним на 100 тысяч человек. Это серьёзный показатель.

А.Лукашенко: Конечно.

В.Путин: Понимаете, всё-таки это объективные данные, которые говорят о том, что нам нужно объединять усилия, в том числе с европейскими коллегами. Мы стараемся это делать, мы открыты для совместной работы. С AstraZeneca у нас договор есть, у центра Гамалеи. Мне приятно отметить, что мы и с европейскими партнёрами сейчас будем усилия объединять, будем вместе работать.

А с Белоруссией – само собой. Повторяю, технологии уже переданы, как мне доложили, и разворачивается производство.

А.Лукашенко: Но Вы пообещали мне, что первой будет страна Беларусь, – Вы это сделали.

В.Путин: Так и получилось.

А.Лукашенко: Спасибо за это.