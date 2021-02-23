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  23 февраля 2021
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В Узбекистане установили порядок посещения исправительных учреждений для журналистов и дипломатов

CentralAsia (UZ) -  Кабинет Министров Узбекистана на днях утвердил положение об организации визитов представителей дипломатического корпуса, международных и местных неправительственных организаций и СМИ в пенитенциарные учреждения.

Как сообщило 22 февраля Министерство юстиции Узбекистана, представители национальных и местных неправительственных организаций и средств массовой информации должны будут обратиться в Главное управление исполнения наказаний (ГУИН) Министерства внутренних дел в письменной или электронной форме за разрешением на посещение пенитенциарных учреждений.

Заявка будет рассмотрена в течение 15 дней, и заявителю будет отправлено письменное (электронное) сообщение. Визит делегации будет проходить в будние дни с понедельника по пятницу с 09:00 до 19:00 в соответствии с установленными внутренними процедурами.

Представители дипломатического корпуса, международных неправительственных организаций и зарубежных СМИ должны подать заявление в Министерство иностранных дел, а зарегистрированные в Министерстве юстиции организации - в Министерство юстиции. Заявка будет рассмотрена в течение 5 рабочих дней и отправлена в ГУИН в соответствующем порядке. Администрация ГУИН обеспечит своевременное проведение запланированного визита после получения соответствующего уведомления о планируемом визите.

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