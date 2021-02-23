В Узбекистане частным компаниям разрешат проводить экзамены на получение водительских прав

CentralAsia (UZ) - Проведение экзаменов на водительские права могут перепоручить частному сектору власти Узбекистана. Об этом говорится в опубликованном 22 февраля на официальном сайте правительства страны проекте постановления.



Согласно документу, «на территориях обслуживания субъектов предпринимательства» экзамены на получение водительских прав смогут принимать негосударственные. Как бы то нибыло, частных экзаменаторов будут контролировать «представители государственной службы безопасности дорожного движения» (ГСБДД).

Кроме того, власти планируют создать «единую информационную систему», где будет отображаться вся информация о «пригодности водителей и кандидатов» в таковые к вождению автомобиля. Текст проекта не является окончательным и открыт для общественного обсуждения.

Ранее сообщалось, что на ближайшем заседании Законодательная палата Узбекистана рассмотрит вопрос о смягчении штрафов для водителей за тонировку без разрешения. На данный момент несанкционированное затемнение салона считается там одним из самых серьезных нарушений и карается суровее, чем даже выезд на полосу встречного движения.