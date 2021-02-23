Авиакомпания Uzbekistan Airways внедряет онлайн-регистрацию

CentralAsia (UZ) - Авиакомпания Uzbekistan Airways с 1 марта внедряет услугу онлайн-регистрации на свои рейсы. Об этом сообщается на странице национального авиаперевозчика в соцсетях.

"Начиная с 1 марта 2021 года пассажиры AO "Uzbekistan Airways" смогут воспользоваться новой услугой - онлайн-регистрации на рейсы авиакомпании. Это позволит избежать очередей у стойки регистрации в аэропорту и предоставит возможность выбрать желаемое место в салоне самолета. Теперь каждый сможет самостоятельно зарегистрироваться на рейс авиакомпании не выходя из дома, экономить свое время и свести к минимуму нежелательные контакты в условиях распространения вируса COVID-19", - отмечается в сообщении

В декабре прошлого года в международных аэропортах Узбекистана была внедрена система самостоятельной регистрации пассажиров и багажа.