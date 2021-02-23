Узбекистан и США проводят виртуальную стажировку по эффективному госуправлению и вовлечению гражданского общества

CentralAsia (UZ) - Представители общественных советов, государственных органов, парламента и организаций гражданского общества из Узбекистана и США принимают участие в недельной виртуальной стажировке на тему «Эффективное государственное управление и вовлечение гражданского общества».

Во время виртуальной стажировки участники ознакомятся с работой городских советов, органов государственной власти и организаций гражданского общества, в том числе с методологическими принципами государственного управления, и профессиональными навыками работы городских советов.

Участники из Узбекистана и стран Центральной Азии смогут применить этот передовой опыт, полученный в своей работе, для продвижения гражданского участия в своих странах.

«Мы с удовольствием изучим опыт наших коллег из США и поделимся своими взглядом с коллегами из стран Центральной Азии. Мы надеемся, что этот виртуальный обмен усилит положительное влияние, которое гражданское общество может оказать на участие общественности в разработке политики и принятии решений", - отметила о мероприятии руководитель программы «Партнерство для Инноваций» Кайша Атаханова.

Финансируемая USAID программа «Партнерство для Инноваций» укрепляет центральноазиатские организации гражданского общества для лучшего взаимодействия с местными и национальными органами с целью продвижения позитивных изменений в политике и улучшения жизни граждан во всем регионе.

Программа стоимостью 4,9 миллионов долларов США реализуется Ассоциацией развития гражданского общества - АРГО в Азербайджане, Казахстане, Кыргызской Республике, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.