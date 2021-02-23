В Туркменистане 14-летнего дзюдоиста Сулеймана Турсунбаева могли убить из-за национальности, - СМИ

CentralAsia (TM) - Смерть 14-летнего дзюдоиста Сулеймана Турсунбаева в Туркменистане обрастает новыми подробностями. Что именно произошло с подростком-спортсменом, который скончался из-за серьезных травм, до сих пор неясно. Об этом телеканалу "360" рассказал главный редактор сайта Тurkmen.news Руслан Мятиев.



Ранее СМИ сообщали, что Турсунбаева забили до смерти после отказа проиграть на соревнованиях курсанту высшего учебного заведения МВД Туркменистана - якобы родственнику жены Сердара Бердымухамедова, сына главы государства.

Однако собеседник телеканала отметил, что изучает это громкое дело уже на протяжении нескольких дней и сейчас складывается такая картина, что подростка, скорее всего, убили его собственные одноклассники.

"Возможен такой вариант, что Сулейман побил кого-то из них в ответ, а те позвали своих братьев, дядей и других родственников и отомстили ему. Сейчас правду может сказать только власть Туркменистана - что на самом деле произошло с мальчишкой. Скажут ли они это - мы не знаем, скорее всего, нет, потому что подобные вещи в Туркменистане тщательно скрываются", - заявил Мятиев.

По словам журналиста, в ситуации со смертью спортсмена важно отметить его национальную и региональную принадлежность: Сулейман был этническим узбеком из северного Дашогузского велаята. Спортивный интернат, в котором он учился, находится в селе Бабораб.

"Национальный, этнический, региональный вопросы стараются обходить стороной, но все-таки, скорее всего, в этом есть доля правды. И так случилось, что парень погиб от рук своих сверстников", - сказал он.

Журналист рассказал, что летом 2016 года в стране был похожий случай - в тот раз курсанта военного института нашли мертвым под окнами его общежития. Однокурсники, родные и знакомые говорили, что никаких причин для суицида у него не было. Появились предположения, что курсанта убили из-за его национальности: он был уйгуром. В результате дело замяли, списав все на суицид.

Впрочем, нельзя с уверенностью сказать, что мальчик не участвовал в "купленных" соревнованиях, отметил главный редактор сайта Тurkmen.news.

"С другой стороны, мы не можем утверждать, что не было никаких соревнований. Мы позвонили в школу, замдиректора заявила, что никаких соревнований, турниров или чемпионатов не проводилось в связи с карантином из-за коронавируса. С 1 сентября и по настоящее время, они сказали, никаких соревнований не было ни внутри школы, ни за ее пределами", - сообщил Мятиев.

Между тем обстановка после смерти дзюдоиста продолжает накаляться. Трагедия остается темой номер один в туркменском сегменте социальных сетей. Эту ситуацию также осветили многие узбекские блогеры, все знают, что Сулейман был этническим узбеком, а район, в котором он жил, находится очень близко к Узбекистану.

"Народ рвет и мечет, особенно в Узбекистане. Ни к чему хорошему это, боюсь, не приведет. И это в интересах властей Туркменистана - рассказать всю правду. И если здесь присутствует этнический и региональный признак, найти и наказать виновных, чтобы такого впредь не повторялось", - пояснил Мятиев.