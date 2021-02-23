Президент Туркменистана объявил строгий выговор заместителю главы Балканского велаята

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объявил строгий выговор заместителю главы Балканского велаята Бахаргуль Мямиевой, сообщили местные СМИ.

Строгий выговор «за ненадлежащее выполнение должностных обязанностей, допущенные в работе серьёзные недостатки» объявил президент Туркменистана заместителю хякима Балканского велаята по образованию, культуре, здравоохранению, спорту Мямиевой Бахаргуль.

Соответствующее распоряжение глава государства подписал на состоявшемся накануне, 22 февраля, рабочем видеосовещании, на котором были рассмотрены приоритетные задачи социально-экономического развития страны, ход сезонных сельскохозяйственных работ и другие важные вопросы государственной жизни, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения. Причины выговора со стороны главы государства издание не уточняет.