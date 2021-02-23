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  23 февраля 2021
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В МИД Туркменистана состоялись переговоры с Абдул Рашидом Дустумом

CentralAsia (TM) -  Накануне, 22 февраля, состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с руководителем партии Национального исламского движения Афганистана маршалом Абдул Рашидом Дустумом, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

Как сообщает МИД Туркменистана, в ходе беседы состоялся обмен мнениями по повестке дня эффективного туркмено-афганского взаимодействия. Стороны выразили приверженность сложению совместных усилий в деле скорейшей имплементации энергетических, коммуникационных, транспортных и других проектов. Выражен обоюдный интерес своевременной и эффективной реализации перспективного проекта газопровода ТАПИ, линии электропередач ТАП, а также новых маршрутов железных дорог из Туркменистана в Афганистан.

В рамках беседы была особо отмечена значимость реализации Туркменистаном крупномасштабных инфраструктурных проектов, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие Афганистана и региона в целом.

В ходе переговоров стороны сошлись во мнении о необходимости дальнейшего усиления и совершенствования механизмов для достижения мира, устойчивого развития, стабильности и безопасности в регионе целом.

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