За сутки в Узбекистане выявили 36 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 22 февраля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 79 717 (+36).

По данным Минздрава, новые случаи заболевания выявлены: 3 в Андижанской области, 1 в Ферганской области, 15 человек в Ташкентской области и 17 в городе Ташкенте.

За сутки вылечено 14 пациентов, всего выздоровели 78 185 человек, показатель выздоровления составляет 98%.

Из 910 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 153 находятся в тяжёлом состоянии, а 28 - в критическом.