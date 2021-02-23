За сутки в Узбекистане выявили 36 новых случаев коронавируса

- Узбекистан, общество
- 11:06, 23 февраля 2021
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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 22 февраля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 79 717 (+36).
По данным Минздрава, новые случаи заболевания выявлены: 3 в Андижанской области, 1 в Ферганской области, 15 человек в Ташкентской области и 17 в городе Ташкенте.
За сутки вылечено 14 пациентов, всего выздоровели 78 185 человек, показатель выздоровления составляет 98%.
Из 910 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 153 находятся в тяжёлом состоянии, а 28 - в критическом.