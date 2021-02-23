Эстонская компания предложила внедрить в Туркменистане «Электронное правительство»

CentralAsia (TM) - Эстонская компания Roksnet Solutions OÜ предложила создать в Туркменистане «X-Road» - систему электронного правительства. Свое предложение о сотрудничестве представители компании озвучили в ходе встречи с представителями агентства «Туркменсвязь», прошедшей в формате онлайн, сообщает Туркменпортал.



Представители компании не только предложили создать «X-Road» в стране для улучшения цифровой связи и электронного управления государством, но и центр регистрации и утверждения цифровой подписи электронного правительства и аутентификации. Также они заявили, что организация единой системы переписи, интегрированных идентификационных кодов для обслуживающих юридических и физических лиц, решений для организации систем идентификации личности способствует развитию цифровой экономики Туркменистана. Кроме того, отметили, что также помогают в подготовке нормативных документов, необходимых для установки данных структур.

В завершении встречи они предложили подписать Меморандум о взаимовыгодном двустороннем сотрудничестве, сообщается на сайте агентства.

Компания создала «X-Road - систему межведомственного электронного обмена» для цифрового управления правительства. Она выполнена в виде «децентрализованной» платформы, которая объединяет в себе различные сервисы, базы данных с высоким стандартом шифрования.