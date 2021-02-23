В Туркменистане ожидаются аномальные морозы до минус 18 градусов

CentralAsia (TM) - На территорию Туркменистана надвигается холодный северо-западный циклон, «заморозивший» Европейскую часть России. После почти летнего тепла прошлой недели температура постепенно снижалась до среднеклиматических норм, а в ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, понижение продолжится вплоть до минусовых показателей и осадков в виде мокрого снега и снега с дождем.

По данным синоптиков, непогода не продлится долго, но температура существенно снизится на территории всей страны. Так, в столице с 23 на 24 февраля ожидается от +2 +4 до -6 -8 градусов и до 4 см снежного покрова.

В дальнейшем в Дашогузском велаяте ожидаются морозы до -16 -18 градусов, в Балканском велаяте до -15 градусов, в Ахале до -12. В Марыйском велаяте температура упадет до -11, теплее же всего будет на юге Лебапского велаята — до -9 градусов, но на севере морозы опустятся до -15.

Последние испытания зимы не продлятся долго, в среднем около трёх дней, а с 27 февраля уже начнется потепление.