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  23 февраля 2021
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В Грузии задержан глава оппозиционной партии Саакашвили

CentralAsia (CA) -  Лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нику Мелия задержали, пустив слезоточивый газ в офис в ходе спецоперации во вторник, сообщает РИА Новости.

«Рядом с офисом мобилизованы многочисленные бригады скорой помощи и патрульной полиции. Спецназ ворвался в комнату, где находился Мелия, и задержал его. Правоохранители применили перцовый газ», - сообщает агентство.

Никанор (Ника) Анзорович Мелия — грузинский юрист и политический деятель. Лидер партии оппозиционной партии «Единое национальное движение». Депутат парламента Грузии с 18 ноября 2016 года.

После протестов 20 июня 2019 года, когда протестующие пытались прорваться в парламент, был обвинен прокуратурой в организации группового насилия. 26 июня был лишен депутатской неприкосновенности.

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