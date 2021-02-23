Число умерших в США из-за коронавируса превысило 500 тыс. человек

CentralAsia (CA) - В США из-за COVID-19 скончался 500 071 человек, об этом свидетельствуют данные американского Университет Джонса Хопкинса, сообщает РБК.

По показателю штаты находятся на первом месте в мире, на второй строчке расположилась Бразилия (почти 250 тыс.), на третьем — Мексика (180 тыс.), на четвертом — Индия (156 тыс.). Пятерку лидеров замыкает Великобритания (121 тыс.). За весь период пандемии в мире из-за коронавируса, по данным университета, скончались 2,4 млн человек.

Больше всего летальных исходов в США, по подсчетам, зарегистрировано в следующих штатах:

Калифорния (49,4 тыс.), Нью-Йорк (47 тыс.), Техас (42,4 тыс.), Флорида (30 тыс.), Пенсильвания (23,5 тыс.), Нью-Джерси (22,8 тыс.) и Иллинойс (22,5 тыс.).

Также, США занимает первое место по числу заражения COVID-19. В стране выявили более 28 млн инфицированных. Следом идет Индия с 11 млн заболевших, в Бразилии заразились 10 млн. Общее число инфицированных в мире превышает отметку в 111 млн человек.

Вечером 22 февраля президент США Джо Байден распорядился на пять дней приспустить в стране флаги в знак траура об американцах, умерших от коронавируса. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что глава государства в ближайшее время выступит с речью о погибших из-за COVID-19, а также вместе с первой леди Джилл Байден и вице-президентом Камалой Харрис проведет церемонию минуты молчания и зажжения свечей.