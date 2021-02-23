В Узбекистане в возрасте 25 лет скончалась чемпионка Азии по боксу Гузаль Исматова

- Узбекистан, общество
- 13:03, 23 февраля 2021
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 22 февраля от тяжелого онкологического заболевания ушла из жизни Гузаль Исматова – чемпионка Азии по боксу среди женщин, сообщает Федерация бокса Узбекистана.
Чемпионка Азии по боксу среди женщин и многократная чемпионка Узбекистана Гузаль Исматова в течение последнего года из-за болезни не участвовала в соревнованиях.
Спортсменка выступала в тяжёлом весе (+81 кг). В 2013 году на чемпионате области заняла первое место, а в 2014 году на первенстве страны стала чемпионкой Узбекистана.
В 2017 году Гузаль Исматова одержала победу над соперницей из Вьетнама на чемпионате Азии в финальном поединке и стала чемпионкой континента.