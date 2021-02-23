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  23 февраля 2021
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В России зарегистрированы 11,8 тыс. новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России зарегистрировано 11 823 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В том числе выявлено 1 312 (11,1%) случаев без клинических проявлений, сообщает оперативный штаб.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 109,6 млн лабораторных исследований на COVID-19 нового типа, в том числе 225 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 589 тыс. 83 человека.

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