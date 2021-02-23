В Таджикистане вводится платный ускоренный курс воинской службы

CentralAsia (TJ) - Очередная годовщина образования Вооруженных сил Таджикистана будет проходить в условиях действия новой редакции Закона Таджикистана «О всеобщей воинской обязанности и воинской службе».

В соответствии с новым законом, ежегодно до 10 процентов призывного возраста будут призываться в армию, а те, кто не попал в призыв и не хочет проходить срочную службу, могут получить военный билет за прохождение сборов в течение месяца и внесения определенной платы. Закон был принят нижней палатой парламента на этой неделе и, как ожидается, вступит в силу после подписания его президентом страны.

В соответствии с действующим законодательством, правительство должно в течение двух месяцев привести в соответствие с новым законом внести изменения в соответствующие законы и постановления правительства и определить размер платы за ускоренное прохождение службы. Шерали Мирзо, министр обороны Таджикистана, подтвердил это в интервью еженедельнику «Точикистон», сказав, что определение размера оплаты за новый вид воинской службы входит в компетенцию правительства и работа над этим уже ведется.

Авторы поправок в закон считают, что такая мера увеличит количество резервистов, так как любой, кто увольняется со службы в том числе и за плату, считается состоящим в запасе.

Ежегодно в Таджикистане призывают в армию около 30 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Некоторых из них также забирают в ходе «облав». Власти обвиняют молодых людей в уклонении от прохождения военной службы, но жители и гражданское общество видят решение этой проблемы в сокращении продолжительности военной службы, устранения неуставных отношений и улучшения социальных условий в воинских частях.

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