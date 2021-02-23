Россия приостановила транзит газа в Казахстан после взрыва на газопроводе

CentralAsia (KZ) - Россия прекратила транзит газа в Казахстан после взрыва на участке газопровода «Союз» в Оренбургской области, сообщает Лента.ру со ссылкой на Минэнерго.

«Причина: повреждение газопровода на 108-м километре газопровода "Союз" диаметром 1400 с возгоранием газа», - уточняется в сообщении.

Газоснабжение потребителей происходит из баллона на газопроводе Оренбург — Новопсков.

О взрыве на газопроводе в Илекском районе Оренбуржья стало известно ранее 23 февраля, сообщение о произошедшем поступило в МЧС в 10:40. Магистральный газопровод, к которому принадлежит участок, предназначен в том числе для снабжения Илекского района, части Оренбургского района, части Соль-Илецкого района.

По данным ведомства, никто не пострадал и не погиб. Участок, где произошел взрыв, расположен далеко от населенных пунктов.

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