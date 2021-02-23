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  23 февраля 2021
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Украина получила первую партию вакцины AstraZeneca

CentralAsia (CA) -  Приземлился самолет в Украину с первой партией (500 тыс. доз) вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield) индийского производства. Об этом 23 февраля сообщают СМИ.

Ранее вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Евросоюз (ЕС) и Индия.

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