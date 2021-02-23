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  23 февраля 2021
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США выразили свое недоверии к Китаю по данным о коронавирусе

CentralAsia (KZ) -  В вопросе расследования причин возникновения коронавируса США не доверяют Китаю. Об этом сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан интервью телеканалу CBS.

По словам Салливана, Вашингтон рассчитывает получить заслуживающее доверие, открытое, транспарентное международное расследование под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «У нас есть вопросы к Китаю, поскольку мы не верим, что Китай предоставил достаточно данных о том, как пандемия начала распространяться в Китае, а затем и во всем мире», - сказал помощник Джо Байдена. В настоящее время Пекин не демонстрирует достаточной открытости, добавил Салливан.

Он призвал ВОЗ и Китай активнее действовать в этом вопросе. Салливан напомнил, что организация собирается скоро выступить с докладом о происхождении пандемии в Ухане. «ВОЗ предстоит проделать большую работу, чтобы выяснить, где конкретно появился вирус», - сказал он.

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