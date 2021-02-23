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  23 февраля 2021
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Глава МИД Узбекистана встретился с главой Афганистана Ашрафом Гани

CentralAsia (UZ) -  Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов прибыл в столицу Афганистана, где встретился с главой республики Ашрафом Гани.

Пресс-служба МИДа сообщает, что стороны обсудили состояние и перспективы узбекско-афганских многоплановых отношений, подчеркнули обоюдную приверженность дальнейшему углублению тесного взаимодействия по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Президент Ашраф Гани выразил от имени народа Афганистана искреннюю благодарность президенту Узбекистана за оказываемую всемерную поддержку в вопросах обеспечения мира и стабильности на афганской земле, восстановления экономики страны, говорится в сообщении.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Узбекистана провел встречу с президентами Казахстана и Таджикистана, где передал приглашение посетить страну в июле в рамках проведения международной конференции.

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