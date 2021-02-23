Состояние Илона Маска за день упало на 15 млрд долларов

CentralAsia (KZ) - Состояние главы компании Tesla Илона Маска за сутки сократилось почти на 10%, после его твитов о биткоине. Об этом сообщает агентство «Медуза».

Состояние Маска упало на 15,2 млрд долларов — до 183 млрд долларов.

Илон Маск опустился в рейтинге на второе место, в который раз в этом году перестав быть самым богатым человеком на свете после основателя Amazon Джефф Безос с состоянием 186 млрд долларов.

Состояние Маска сократилось после падения акций компании Tesla на 8,6%, которые теперь стоят чуть выше 710 долларов за бумагу. Падение акций стало рекордным для автопроизводителя, начиная с сентября 2020 года.

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