[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Состояние Илона Маска за день упало на 15 млрд долларов

CentralAsia (KZ) -  Состояние главы компании Tesla Илона Маска за сутки сократилось почти на 10%, после его твитов о биткоине. Об этом сообщает агентство «Медуза».

Состояние Маска упало на 15,2 млрд долларов — до 183 млрд долларов.

Илон Маск опустился в рейтинге на второе место, в который раз в этом году перестав быть самым богатым человеком на свете после основателя Amazon Джефф Безос с состоянием 186 млрд долларов.

Состояние Маска сократилось после падения акций компании Tesla на 8,6%, которые теперь стоят чуть выше 710 долларов за бумагу. Падение акций стало рекордным для автопроизводителя, начиная с сентября 2020 года.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Таджикистане предотвращен теракт против сотрудников милиции, - МВД
  • Медики Центра онкологии в Ташкенте сообщили о коррупции со стороны руководства
  • В России за сутки COVID-19 выявлен у более 12 тыс. человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com