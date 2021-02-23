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  23 февраля 2021
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В 2021 году в Узбекистане будет построено 11 новых ГЭС

CentralAsia (UZ) -  Президент Шавкат Мирзиёев 22 февраля ознакомился с инвестиционными проектами в отрасли гидроэнергетики.

В мае 2017 года была принята программа по развитию гидроэнергетики в 2017-2021 годах. В эту программу включено 65 проектов на 3,4 млрд долларов, 34 из них направлены на создание новых мощностей, 31 – на модернизацию.

Согласно официальному релизу, сегодня запущено 12 проектов на 1 100 мегаватт. Ещё 20 проектов на 950 мегаватт реализуются на завершающей стадии.

В 2021 году планируются 16 проектов общей стоимостью 1 млрд 420 млн долларов. В частности, будут построены 11 новых гидроэлектростанций и создана электрическая мощность на 587 мегаватт. Согласно остальным 5 проектам, имеющиеся станции будут модернизированы, а их возможности – расширены.

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